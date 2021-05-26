مجلس أمناء الجلود يعلن أنباء سارة لخدمات التليفونات والإنترنت فى المدينة

عقد مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى بـ مدينة بدر، اجتماعا طارئا مع المهندس وائل سلامة، مدير عام سنترال مدينتى بدر والجلود؛ لإيجاد حلول فورية وعاجلة لحل كل المشكلات التى يعانى منها السادة ملاك وصناع "قطاع دباغة الجلود" بالمدينة فى الروبيكى، لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية التى تقودها الدولة فى مجال دباغة وصناعة الجلود؛ ونظراً لاهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع خلال الفترة الماضية، إلى جانب ضخها أموالا طائلة للنهوض بـ"دباغة، وصناعة" الجلود فى مصر.

طالب رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، مدير عام سنترال مدينتى بدر والجلود، بوضع جدول زمنى محدد لتحسين مرفق"التليفونات، والإنترنت" داخل مدينة الجلود؛ نظراً لكثرة الأعطال وانقطاع الخدمة فى بعض الأحيان خلال الفترة السابقة؛ مما يؤثر على حركة الإنتاج وخطوط التصدير والبنوك والمنشآت العاملة داخل المدينة، حيث إن معظم المصانع والوحدات الصناعية فى "مدينة الجلود" تعتمد على خدمات "الإنترنت" بشكل كبير للتواصل مع المستوردين فى معظم أنحاء العالم والجهات العامة والخاصة داخل الدولة.

أضاف مصطفى حسين، أنه تم الاتفاق مع المهندس وائل سلامة على استقرار مستوى خدمة "التليفونات، والإنترنت" بحلول مؤقتة حتى لا تتأثر مصانع المدينة حالياً.. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عمل مسح كامل لشبكة خطوط التليفونات فى المدينة خلال (30) يوما على الأكثر لمعرفة جميع الاحتياجات المطلوبة للشبكة من: "إحلال وتجديد كبائن التليفونات، تجديد الكبائن كثيرة الأعطال، تغيير الكابلات متعددة اللحامات بالكامل، دخول كابلات الفايبر فائقة السرعة للراغبين من المشتركين فى التعاقد عليها.. وغيرها من باقى الأعمال".

أوضح رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، أنه تم الاتفاق مع مدير عام سنترال مدينتى بدر والجلود، بعد عملية المسح الشامل للشبكة سيتم إسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة للشركة المنفذة مع بداية النصف الثانى من العام الجارى (2021).. كاشفاً عن أنه على من يرغب من السادة مصنعى وملاك "مدينة الجلود" فى تركيب خط تليفون والاستفادة من خدمات الإنترنت؛ تم الاتفاق على تركيب الخط وتشغيل الخدمة خلال مدة أقصاها "72 ساعة" من بداية التعاقد فى سنترال المدينة.

أكد مصطفى حسين، أنه على من يرغب من السادة ملاك وصناع المدينة تركيب خدمة خطوط الفايبر" lased linأو pri" وهما يوفروا خدمة الإنترنت فائق السرعة الذى يتعدى "١٠٠ ميجا"، عليه التوجه بعمل طلب "قطاع كبار العملاء" لعمل مقايسة فنية لمهامات وخامات الخط لتحديد التكاليف المالية ورسوم التعاقد.. موضحاً أنه تفهم أن كثرة أعطال التليفونات مرتبطة بفصل التيار الكهربائى عن كبائن التليفونات؛ مما يخرجها من الخدمة ولكن تلك المشكلة تم حلها بشكل فورى بعد تشغيل "محطة نقل الكهرباء" جديدة فى الشهور الماضية بقوة "220 ميجا وات" فائقة الجهد؛ مما يساعد على حل جميع مشاكل أعطال التليفونات.

أشار رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود، إلى أنه على من يرغب فى التعاقد على خطوط التليفونات وخدمة الإنترنت عليه تجهيز المستندات التالية وهى: "صورة البطاقة الشخصية، محضر استلام المنشأة الصناعية أو المحل، صورة من السجل التجارى، صورة من البطاقة الضريبية، صورة من رخصة التشغيل إن وجدت".





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