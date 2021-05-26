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رئيس التحرير
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توك شو

شاهد| شاب مصري يخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها

عمر البحيري
عمر البحيري

استضاف برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" الشاب عمر البحيري، الذي اخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها.

 

وقال البحيري: "بدأت الاكتشاف والاهتمام بالمجال العلمى من الصف الرابع الابتدائي، والدتي ووالدتي مهندسان وكنا فى إحدى الزيارات لنادى المهندسين بدمياط، حينها كان يُنظم نادٍ اجتماعى، وتابعت إعلانا عن مسابقة بعنوان المخترع الصغير، وقتها شعرت أننى قادر على المشاركة فى هذه المسابقة وفكرت فى المشاركة وبدأت الدخول على مواقع الإنترنت والبحث عن اختراعات بسيطة تؤهلنى للمشاركة".

 

وأضاف: "بدأت الاهتمام بالجانب العلمى والبحثى، وشاركت فى بعض المسابقات، منها مسابقات التربية والتعليم عن جهاز ترشيد مياه وإعادة تدويرها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وحصلت على المركز الأول على الجمهورية".

 

وأوضح "البحيري" أنه بالفعل اخترع جهازا لمعالجة المياه، حيث يصنع للمياه معالجة أولوية، حتى يجعلها صالحة للدخول إلى فلتر المياه وتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بمراقبة المياه أولا بأول، كاشفا أن هذا الجهاز يجب أن يتم تركيبه في مدخل المنزل أو مدخل مصدر المياه عامة.

 

وأكد أنه قام بتجربة هذا الجهاز في المنزل، وبالفعل استطاع أن يراقب جودة المياه، وعمل إحصائية توضح كمية التلوث، حيث يسجل كل تلوث في المياه، منوها إلى أن ما شجعه على فكرة هذا الجهاز وجود حالات تسمم عديدة من تلوث المياه، فسعى محاولا أن يجد حلا لتلك المشكلة.

 

وأوضح أنه إذا تكرر التلوث أكثر من مرة بنفس النسبة في اليوم الواحد يعني ذلك استمرارية التلوث، فيعطي الجهاز هنا إنذارا مختلفا، حتى يستطيع أصحاب المنزل أن يعلموا وحدة المياه الرئيسية بالمنطقة.

 

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