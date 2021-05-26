عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة السياحة والأثار

ترميم "شجرة مريم" وتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة.. تفاصيل

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن تطوير مسار العائلة المقدسة كان توجيها من رئيس الجمهورية، إضافة إلى متابعة دورية ومستمرة من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار.


وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هذا المشروع يتم التعاون به مع وزارة التنمية المحلية من خلالها المحافظات والأحياء لترميم ورفع كفاءة كل نقاط المسار، موضحا أن العائلة المقدسة دخلت إلى مصر من شمال سيناء والعريش والفرمة ثم الدلتا والقاهرة ثم أتجهت جنوبا إلى المعادى، حتى وصلت إلى دير بغرب أسيوط.


وتابع أن ما تم إفتتاحه بالفعل كانت إفتتاح  تطوير منطقة كنيسة السيدة العذراء فى سمنو، ثم إفتتاح كنيسة السيدة العذراء بكفر الشيخ والبئر المقدس.


وأكد أنه تم بالفعل ترميم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، وجارى العمل على ترميم كنيسة جبل الطير فى مركز سمنوط بالمنيا، حيث أن أعمال التطوير تسير بالتوازى فى كل النقاط، وقريبا سيتم إفتتاح نقطة فى شجرة مريم فى المطرية.


وأشار إلى أن المسار يعد مزار سواء للمصريين أو للسائحين، ولكن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة جميع النقط وتيسير الزيارة وتقديم الخدمات فى المناطق السياحية بشكل عام ومناطق المزار بشكل خاص.


 

قطاع الآثار الإسلامية وزارة السياحة والآثار مسار العائلة المقدسة تطوير مسار العائلة المقدسة ترميم الكنيسة المعلقة

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: مصر حريصة على تعزيز دور الحكومات الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا

شاهد| شاب مصري يخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها

سيطبق بحذافيره .. ننشر تفاصيل قانون الغش المقرر تنفيذه في امتحانات الثانوية العامة 2021

9 جنيهات للجرام .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم: لا تركضوا وراء وهم انتهاء الوباء

إسرائيل تعارض واشنطن في فتح القنصلية الأمريكية في القدس.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الأفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ