ترميم "شجرة مريم" وتطوير نقاط مسار العائلة المقدسة.. تفاصيل

وزارة السياحة والأثار

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن تطوير مسار العائلة المقدسة كان توجيها من رئيس الجمهورية، إضافة إلى متابعة دورية ومستمرة من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار.



وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هذا المشروع يتم التعاون به مع وزارة التنمية المحلية من خلالها المحافظات والأحياء لترميم ورفع كفاءة كل نقاط المسار، موضحا أن العائلة المقدسة دخلت إلى مصر من شمال سيناء والعريش والفرمة ثم الدلتا والقاهرة ثم أتجهت جنوبا إلى المعادى، حتى وصلت إلى دير بغرب أسيوط.



وتابع أن ما تم إفتتاحه بالفعل كانت إفتتاح تطوير منطقة كنيسة السيدة العذراء فى سمنو، ثم إفتتاح كنيسة السيدة العذراء بكفر الشيخ والبئر المقدس.



وأكد أنه تم بالفعل ترميم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة، وجارى العمل على ترميم كنيسة جبل الطير فى مركز سمنوط بالمنيا، حيث أن أعمال التطوير تسير بالتوازى فى كل النقاط، وقريبا سيتم إفتتاح نقطة فى شجرة مريم فى المطرية.



وأشار إلى أن المسار يعد مزار سواء للمصريين أو للسائحين، ولكن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة جميع النقط وتيسير الزيارة وتقديم الخدمات فى المناطق السياحية بشكل عام ومناطق المزار بشكل خاص.



