صحفي صيني: ووهان ليست المتهمة لكنها الضحية والخفافيش ناقلة للمرض فقط |فيديو

قال نادر رونج "الصحفى الصينى "، إن الوضع الآن فى الصين مستقر بشكل عام و يوجد هناك أعداد قليلة من الحالات المصابة سواء حالات وافدة من الخارج او حالات محلية .

أضاف " رونج "خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القنلة "الأولى "، أن خلال الـ24 ساعة الماضية كان هناك 13 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الصين بأكملها منها 12 حالة وافدة من الخارج وحالة واحدة اصابة محلية .

أكد" الصحفى الصينى "، انه منذ فترة طويلة لم تشهد الصين اى حالات للوفاة ، منوها الى أن عملية التطعيم فى الصين أصبحت متسارعة وقد أكملت حتى أمس أكثر من 500 مليون جرعة من التطعيم خاصة فى المدن الكبيرة ،موضحا ان الحكومة الصينية تدعو وتشجع المواطنين على أخذ اللقاح ، لافتا الى أنه يتم التعامل مع المصاب بالفيروس و حجزه لمدة 14 يوما.

وأشار إلى أنه لا يوجد اى اعراض جانبية بعد تلقى اللقاح و لكن يشعر المواطن فقط بالألم فى المكان الذى تم أخذ اللقاح فيه ، مؤكدا أنه لابد من تطعيم 80% من المواطنين حتى يقام حاجز للوقاية .

و تابع أن الفئة العمرية للتطعيم تبدأ من سن ما فوق الـ18 عاما وما تحت ال 60 عاما،منوها الى ان الحياة في مقاطعة ووهان قد عادت الى طبيعتها و لا يوجد اى اصابات و منذ شهور قد تم وجود فريق طبي من منظمة الصحة العالمية قد زار الصين بأكملها و قاموا بكتابة تقرير يؤكد ان ووهان ليست المصدر فى انتشار فيروس كورونا و لم تكن الخفافيش أيضا من مسببات المرض بل هى ناقل للمرض فقط .