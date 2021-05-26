عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح محسن: لاعبو الأهلي قادرون على التتويج بلقب السوبر الأفريقي

صدى البلد

أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن  الجيل الحالي قادر على الاستمرار في حصد الألقاب القارية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا الذي كان غائبا عن النادي.


وقال  صلاح محسن:«دوري أبطال إفريقيا غاب عن الأهلي سبع سنوات، واستطاع الجيل الحالي أن يعيده من جديد إلى دولاب بطولات النادي، وأن يضيف النجمة التاسعة للفريق.. والسوبر الإفريقي غاب أيضا عن النادي، وآن الآوان لاستعادته من جديد وتحقيق اللقب السابع للنادي».


وشدد مهاجم الأهلي على أنه يثق في الجيل الحالي من اللاعبين، وهم يؤكدون دائما أنهم رجال، وعلى قدر المسئولية، وهو ما ظهر خلال الكثير من المواقف الصعبة، وآخرها التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي صن داونز في ربع النهائي من خلال الفوز عليه في القاهرة ثم التعادل في جنوب إفريقيا.


وأضاف: «أن نهضة بركان فريق يستحق الاحترام ، والمنافسة على لقب السوبر الافريقي  حق مشروع للفريقين، لكن جميع لاعبي الأهلي، على درجة عالية من الاستعداد والتركيز، ولديهم إصرار قوي على تحقيق البطولة، والعودة إلى القاهرة بكأس البطولة».


وقال مهاجم الأهلي إنه سعيد بثقة الجماهير في قدراته، ويعرف أنهم ينتظرون المزيد، وهذا ما اعتاد عليه لاعبو الفريق من الجماهير الواعية التي  تدعم وتساند الفريق بأكمله، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية.


 وأكد صلاح محسن أنه يركز في عمله ويسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، و لا يشغل تفكيره بما يدور في السوشيال ميديا، ويبذل أقصى جهد؛ من أجل تقديم الآداء الأفضل له وللفريق وتحقيق النتائج التي تسعد جماهير النادي الوفية التي لا تتخلى عن مبدئها في الوقوف خلف الفريق ومساندته في الشدة قبل الفرح.. وفي جميع  الأوقات الصعبة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى الدعم الجماهيري.


وأشار مهاجم الأهلي إلى أن وجود الجماهير في مباراة السوبر الإفريقي أمر في غاية الأهمية بكل تأكيد، وهو يتمنى أن يتوج الفريق بالسوبر في وجودهم والاحتفال معهم باللقب في ملعب المباراة،مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يركزون بشكل كامل، في مباراة نهضة بركان وهي الخطوة الأهم للفريق في المرحلة الحالية، من أجل تحقيق لقب السوبر وإسعاد الجماهير.
واختتم صلاح محسن تصريحاته مؤكدا أن تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا خطوة في غاية الأهمية خلال مشوار الفريق للحفاظ علي اللقب وتحقيق النجمة العاشرة، لكن الأهم في المرحلة الحالية التركيز في مباراة نهضة والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

 

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: مصر حريصة على تعزيز دور الحكومات الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا

شاهد| شاب مصري يخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها

سيطبق بحذافيره .. ننشر تفاصيل قانون الغش المقرر تنفيذه في امتحانات الثانوية العامة 2021

9 جنيهات للجرام .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم: لا تركضوا وراء وهم انتهاء الوباء

إسرائيل تعارض واشنطن في فتح القنصلية الأمريكية في القدس.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الأفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ