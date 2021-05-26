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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات يغيب عنها طارق حامد وأحمد رفعت فى الدورى بعد الايقاف

صدى البلد

استقرت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة على إيقاف الثنائى طارق حامد لاعب فريق الزمالك وأحمد رفعت نجم فريق المصري.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عقوبة الايقاف لمدة مباراتين تجاه طارق حامد وأحمد رفعت.

وتستند إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إلى تقرير حكم المباراة الدولى محمود البنا ومراقب اللقاء فى واقعة الطرد للثنائى طارق حامد وأحمد رفعت.

وجاءت عقوبة الإيقاف مباراتين للثنائى طارق حامد وأحمد رفعت بسبب الطرد المباشر الذي حصل عليه اللاعب في مباراة الزمالك والمصرى بعد ارتكاب أخطاء فى اللقاء.

ويغيب طارق حامد عن الفارس الابيض في مباراتي الاسماعيلي والجونة المقرر إقامتهما يومى 27 و30 مايو الجاري.

فيما يغيب أحمد رفعت عن مباراتي النادى المصري أمام وادى دجلة وأسوان فى الدورى الممتاز المقرر اقامتهما على مدار يومي ٢٨ و٣١ مايو الجاري.

يذكر أن نادى الزمالك حقق فوزا  على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وواصل صدارة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة.

وادي دجلة النادي المصري الزمالك الدوري الممتاز طارق حامد فريق الزمالك

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