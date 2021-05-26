جامعة حلوان تطلق الويبينار الدولي الثالث عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى 

بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية تنظم جامعة حلوان الويبينار الدولي الثالث فى سلسلة الندوات الافتراضية بعنوان"الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية.

ويعد هذا التعاون الثالث المثمر بين كيانين من أكبر كيانات الجامعة والذي يهدف إلي تكامل الخبرات من أجل تقديم آداء أفضل للحياة الجامعية ومستوى الخريج.

يقام الويبينار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئيس لجنة مكافحة الفساد، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي أهمية عقد هذا الويبينار، في ظل جهود مكافحة الفساد، وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة، التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات؛ موكدًا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

أشارت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة أن هذه السلسلة من الوبينارات فريدة من نوعها كنشاط دولي على مستوى الجامعات وأوضحت أنها التجربة الأولى ولن تكون الأخيرة بعد النجاح الذي حققته السلسلة الأولى والثانية من هذه الويبينارات.

كما أوضحت الدكتورة مياده بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ان الوبينار الثالث سوف يتناول التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بأنشطة التعاون الدولي فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة، بمشاركة كل من Mr. Ayman Tarek Aboulela من هيئة الرقابة الادارية بمصر، Dr. Timirkhan Alishev من جامعة كازان الفيدرالية بروسيا، Dr. Majdi Sharif Shabaani من الهيئة الوطنية الليبية لمكافحة الفساد، Dr. Imam Wahyudi Karimullah من جامعة اسلام مالانج بإندونيسيا.

تعقد فعاليات الويبينار يوم الثلاثاء الموافق ١ يونيو ٢٠٢١ فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.