كازاخستان تكرم المقاولون العرب بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

كرم سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة السفير خيرات لاما شريف، رئيس شركة المقاولون العرب المهندس سيد فاروق، بمنحه ميدالية تذكارية بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور- مبارك، وذلك تقديرًا لجهود الشركة في إنشاء مبنى الجامعة بمدينة الماتى بكازاخستان عام 2001 .

وأعرب سفير كازاخستان، في بداية اللقاء، عن سعادته بتواجده بشركة المقاولون العرب كبرى شركات المقاولات المصرية ،والتي كان لها دور كبير في إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية "نور مبارك" بناء على اتفاقية دولية بين مصر وكازاخستان الشقيقة بمبادرة من رئيسي مصر و كازاخستان عام 1993م، في إطار دعم مصر لنشر الثقافة العربية الإسلامية في العالم الغربي خاصة الدول الأوروآسيوية ، ولا تزال هذه المساعي الطيبة من الحكومة المصرية مستمرة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي زار كازاخستان عام 2016 لدعم و تعزيز هذه العلاقات.

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها الشركة للانتهاء من مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس الأثري، بالقاهرة والحفاظ على الصبغة التاريخية للمسجد الذي سيساهم في إعادة إحياء تراث السلطان الظاهر بيبرس، و يعد رمزًا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان.

وخلال اللقاء وجه السفير خيرات لاما شريف الدعوة لوفد من الشركة لزيارة كازاخستان ،و إجراء لقاءات مع المسئولين الكازاخستانيين وكبرى شركات المقاولات المحلية، داعيا الشركة لدراسة المشروعات المختلفة والعمل في السوق الكازاخستانى.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب قامت بإنشاء مبنى كلية اللغة العربية ومبنى كلية الدراسات الإسلامية ،ومسجد كبير يسع ألف مصلى ومبنى لسكن الإمام في العاصمة الكازاخية.