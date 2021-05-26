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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقابة الممثلين

كان عنيدا جدا.. أشرف زكى عن الحالة الصحية لشريف دسوقي: نشكر الرئيس السيسي على دعمه

أشرف زكى وشريف الدسوقى
أشرف زكى وشريف الدسوقى

تحدث الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، عن الحالة الصحية لشريف دسوقى، قائلا: "بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي تظل كل العبارات الشكر والعرفان والتقدير له.. حيث إنها لفتة تدل على اهتمامه بأولاده والفنانين".


وأضاف "زكى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه يوجد جروب سرى لمعظم الفنانين بالنقابة الذين يقدرون أن يساعدوا أو يساهموا فى علاج أى شخص من زملائهم، موضحا: "شريف كان عنيد شوية وعنده إرادة قوية وأكثر من مرة نحاول نقنعه بالعلاج وكان بيقول أنه بقى كويس".


وتابع: "عملنا محاولة قبل كدا وجبناه بمعرفة وزيرة الصحة والفنانة نيهال عنبر مسئولة الملف الطبي بالنقابة"، معقبا: "بس شريف كان بيتحمل ويقول أنا كويس، إلا أن الدكاترة قالوا هيحصل مشكلة لو مشافش الموضوع دا".


ووجه الشكر لجميع فنانى الإسكندرية من بدرية طلبة ومحمد مرسي وغيرهم من تكاتف معه وتم إقناعه بدخول المشفى إلى أن تمت العملية، لافتا إلى أن شريف دسوقى يعد عضو منتسب فى النقابة، كما أن النقابة تدعم الممثلين حتى لو كانوا ليس لديهم أى عضوية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف زكى شريف الدسوقى جروب سرى الفنانين بالنقابة

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