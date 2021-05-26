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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي : 144 مليون جنية تكلفة 555 مشروعا تنفذها الوزارة| فيديو

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

قال الدكتور عادل عبد الغفار " المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"،  إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دائما ما يقدم مذكرة لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ، بكافة المشروعات التى يشهدها قطاع التعليم العالى والبحث العلمى.

 

وأضاف "عبدالغفار "، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة"ten"،   أن وزير التعليم العالى قد اجتمع أمس مع رئيس الوزراء و تناول الاجتماع ما هو التطور الذي يشهده قطاع التعليم العالى في الفترة الحالية .

 

وأوضح أن هناك 555 مشروعا قوميا فى مجال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع، و البعض الآخر جارى تنفيذه بالإضافة إلى 12 جامعة أهلية تحت الإنشاء، و 6 جامعات تكنولوجية جديدة الى جانب 6 فروع لجامعات أجنبية .

 

وأكد أن قطاع المستشفيات الجامعية الذى يخدم قطاع كبير من المواطنين فى مصر ، حظى باهتمام كبير فى موازنة الدولة، فضلا عن وجود مستشفيات جامعية جارى تنفيذها و ستنضم قريبا للخدمة منها فى مدينة العاشر من رمضان و  سوهاج و المعهد القومى للأورام الجديد .

 

و تابع أن الاجتماع تناول اطمئنان رئيس الوزراء على استعداد الجامعات المصرية لبدء موسم امتحانات نهاية العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة و تطعيم الكوادر الادارية وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء فى الامتحانات .

 

وأشار إلى أنه تم بدء قبول الطلاب فى الجامعات التكنولوجية، و التي تتيح الفرصة لخريجى الثانوية العامة والتعليم الفنى، التقديم بعد اجتياز اختبار القبول و تكون المنافسة بين المتقدمين بعد ذلك على أساس المجموع .

 

 

 

 

 

 

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