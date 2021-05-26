تعرف على إيرادات فيلم الأجنبي Fast & Furious 9 بعد طرحه في دور العرض المصرية

تمكن الفيلم الأجنبى Fast & Furious 9 من تحقيق إيرادات مرتفعة فى شباك التذاكر المصرى ، إذ تمكن من حصد ما يقرب من 5 مليون جنية خلال الاسبوع الماضى فقط .

حقق Fast & Furious 9 حتى الآن حوالي 160 مليون دولار حتى يوم 21 مايو الجاري في 9 أسواق خارجية، شاركت فيها دور العرض الصينية بحوالي 105 مليون دولار بمفردها، ما يعبر عن قوة هذا السوق الذي أصبح محركا وعنوانا لنجاح العديد من الأعمال السينمائية مؤخرا.

وصلت إيرادات الفيلم في الشرق الأوسط إلى 5.5 مليون دولار، فيما حقق 6.4 مليون دولار في روسيا، و7.7 مليون دولار في كوريا.

سحب الجزء التاسع من سلسلة أفلام السرعة والغضب، البساط من تحت أقدام فيلم الأكشن الشهير Godzilla vs. Kong الذي كان يحتل لقب أفضل فيلم محققا للإيرادات في زمن الوباء، حتى عرض الفيلم المنتظر لينطلق في السينمات ويكسر أرقام النسخة الثالثة من سلسلة جودزيلا الحديثة، الذي حقق في افتتاحية عرضه 121 مليون دولار في 38 دولة.

على مدار حوالي ساعتين ونصف يحاول دومينيك توريتو التصدي لخطة سايفر الجديدة لتدميره والانتقام منه ومن فريقه بمساعدة شقيقه الأصغر الغاضب جاكوب، في الفيلم المليء بأحداث الأكشن والإثارة وسباقات السيارات الشهيرة Fast & Furious 9 الذي كتبه وأخرجه جاستن لين.

Fast & Furious 9 بطولة فين ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تشارليز ثيرون، جون سينا، لوداكريس، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين.

وكانت قد حققت أفلام موسم عيد الفطر منذ عرضها فى أول أيام العيد حتى الآن إيرادات بلغت قيمتها 23 مليوناً و557 ألف جنيه وهي الإيرادات الإجمالية التي رصدها "صدى البلد" فى التقرير الآتى:

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات 12 مليونًا و443 ألف جنيه وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

وحقق فيلم "ديدو" 8 ملايين و661 ألف جنيه وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 2 مليون و453 ألف جنيه وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.