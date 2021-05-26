بالتزامن مع بدء الامتحانات النهائية.. تعرف على كيفية إنشاء حساب بريدى بجامعة القاهرة

قامت جامعة القاهرة بإنشاء أكبر منصة تعليمية إلكترونية لتواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات من خلالها لتقليل الأعداد حضوريا بالكليات ومع انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا تلجئ بعض الكليات إلى عقد الامتحانات اونلاين على المنصة الالكترونية لتقليل الأعداد ، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب عن كيفية انشاء حساب بريدى خاص.





ولذلك ننشر خطوات انشاء حساب بريدى إلكترونى لطلاب جامعة القاهرة :

إرسال رسالة من البريد الإلكترونى الشخصى للطالب مرفق بها

1. صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية.

2. صورة من كارنيه الكلية.

3. رقم الهاتف المحمول

4. الاسم كاملا بالانجليزية

5. الرقم القومى الــ 14 رقما كتابة

6. مقترح لعنوان البريد الالكترونى

لعنون البريد الالكتروني التالي [email protected]



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري يوم الأحد الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة حلوان.



وأعلن المجلس، تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.



اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.