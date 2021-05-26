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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب توافق على منحة الصرف الصحى المتكامل في الصعيد بمليون يورو

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد  سعد حمودة علي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر،  الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة بتاريخ ٣/٣/ ٢٠٢١.

ويهدف برنامج الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر،  الأقصر إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر".

كما يهدف إلى دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع ، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة.

وتشمل مكونات المشروع زيادة فرص الاستفادة من منظومه الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  وتعزيز الإطار المؤسسي لهذا القطاع.

منحة الصرف الصحى المتكامل قرار رئيس الجمهورية مياه الشرب والصرف الصحي المناطق الريفية صعيد مصر

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