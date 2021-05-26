شوبير يهاجم الاتحاد الأفريقي والمصريون كلمة السر

استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق غياب أي من المسؤولين المصريين عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”:هما كل المصريين بيمشوهم ليه من الاتحاد الأفريقي!!!؟؟؟؟

استقر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” على توجيه الشكر وإقالة 5 مديرين في مناصب هامة داخل الكاف كنوع من أنواع إعادة الهيكلة داخل جدران الكاف بعد تولى الجنوب إفريقي موتسيبي رئاسة الكاف .



ويأتى على رأس هؤلاء الراحلين عند جدران الكاف ، عبدالله مصطفي مدير الالتزام وأشتا صالح مدير الشئون القانونية وشريف الخادم المدير المالي للكاف وكذلك إقالة مدير الشئون الإدارية HR ومدير الحسابات مع توجيه الشكر إلى 10 موظفين آخرين أبرزهم سكرتير مكتب رئيس الكاف ونائب مدير الحسابات وعدد من الموظفين .



وعلى الجانب الآخر ، قرر “ كاف ” تطبيق خاصية تقنية الفيديو “ الفار ” فى مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل باستاد حمد بن جاسم بالدوحة.