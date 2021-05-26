تصريح نارى لـ بشار الأسد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية السورية ؟ .. شاهد



قال الرئيس السورى بشار الأسد ، إن الحراك الذى شاهدناه فى سوريا خلال الأسابيع الماضية هو الرد الكافى على كل التصريحات السابقة وأن قيمة آرائكم صفر .



وأوضح " الأسد " ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الدولة السورية لا تلتف إلى أى تصريحات مخالفة للحقيقة وان قيمة هذه التصريحات لا تساوى شئ .



وقد أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية السورية في أحد مراكز الاقتراع بمدينة دوما في ريف العاصمة السورية دمشق.

وفتحت صناديق الاقتراح في محافظات سوريا، أبوابها، أمام الناخبين، اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة السورية 2021.

