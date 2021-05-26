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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الشيخ عتمان بالحوامدية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

 أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية فى اطار خطة المحافظة نحو ايصال خدمات الصرف الصحى لمختلف القري بالمحافظة .

وأوضح محافظ الجيزة خلال كلمته أن الطاقة الإستيعابية للمشروع تصل إلى 17  ألف م٣/يوم، وذلك لخدمة أهالي قرية الشيخ عتمان بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي 12 مليون جنيه مدعومة بخط طرد بطول 2 كيلو لطرد مياه الصرف علي محطة معالجة الحوامدية ،مشيرآ بأن المحطة كانت من المشروعات المتعثرة منذ عدة سنوات . 

كما أشار محافظ الجيزة بأنه جاري العمل علي تنفيذ توسعات بمحطة معالجة الحوامدية بطاقة 25 الف م 3/ يوم لتصل الطاقة الأجمالية للمحطة إلي 50 الف م ٣ يوميآ مؤكداً على المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة، لتذليل أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بهدف الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت ممكن .

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الأنتهاء من الوصلات المنزلية للأستفادة من المشروع علي أكمل وجه مع توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين .

كما وجه  الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة دخول محطات الصرف الصحى التى شارفت على الانتهاء الخدمة والتي تساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق الأستفادة القصوي منها .

رافق المحافظ خلال الفعالية السيد أبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وبعض أعضاء مجلس النواب عن دوائر ابو النمرس والحوامدية والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

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محافظ الجيزة الصرف الصحى محطة معالجة الحوامدية شركة مياه الشرب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب

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