عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الدسوقى

منير مكرم يكشف تفاصيل جديدة عن حالة شريف دسوقي قبل البتر.. فيديو

الفنان منير مكرم
الفنان منير مكرم

كشف الفنان منير مكرم، وصديق مقرب لشريف دسوقى، عن تفاصيل لا نعرفها عن الحالة الصحية له ومعاناته مؤخرا، قائلا: "كان عنده مرض السكرى ومكنش عارف الموضوع إلا لما تم اكتشافه، حيث إن أى جرح لهذا المرض لا يلتئم وتكون مشكلة حينها.


وأضاف "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، "كان فيه كذا حالة للزملاء اللى حدث لهم بتر.. ودا مش شئ هيأثر على مهنة أى ممثل "، موضحا أنه أثناء البتر كانت النقابة ومع الزملاء من بدرية طلبة ومحمد مرسي متابعة لحظة بلحظة ما يحدث.


وتابع أنه كان لايريد البتر، معقبا : "موضوع البتر صعب ف رجع إسكندرية وجبناه تانى من الإسكندرية.. ف قولنا لازم تتم العملية هناك علشان كنا خايفين ان الغرغرينة تعدى الركبة".


وأشار: "المريض بس بمجرد أن يلتئم الجرح يحس براحة نفسية رهيبة.. وهناك أجهزة تعويضية لهذا الأمر.. وندعو لزميلنا بالشفاء".


 

شريف الدسوقى الفنان منير مكرم مرض السكري بتر بدرية طلبة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنازل على الخط الساخن 15335

انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالقاهرة لمدة 8 ساعات مساء اليوم

الأهلي يصطدم بطلائع الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري بدوري رجال الطائرة

منتخبنا في حاجة لأحد عشر مقاتل برجولته.. البلتاجي يعتذر لطارق حامد

التصرف فى الوحدة بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات قانون الإسكان الإجتماعي الجديد

أبويا اعتدى عليا جنسيًا.. طفلة تقتل والدها حيًا حرقًا في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

بتر صغير .. شقيق الفنان شريف الدسوقي يكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح السيارة سوني فيجن علي أرض الواقع.. صور

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

فيديو

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديوجراف.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ