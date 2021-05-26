منير مكرم يكشف تفاصيل جديدة عن حالة شريف دسوقي قبل البتر.. فيديو

شريف الدسوقى

كشف الفنان منير مكرم، وصديق مقرب لشريف دسوقى، عن تفاصيل لا نعرفها عن الحالة الصحية له ومعاناته مؤخرا، قائلا: "كان عنده مرض السكرى ومكنش عارف الموضوع إلا لما تم اكتشافه، حيث إن أى جرح لهذا المرض لا يلتئم وتكون مشكلة حينها.



وأضاف "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، "كان فيه كذا حالة للزملاء اللى حدث لهم بتر.. ودا مش شئ هيأثر على مهنة أى ممثل "، موضحا أنه أثناء البتر كانت النقابة ومع الزملاء من بدرية طلبة ومحمد مرسي متابعة لحظة بلحظة ما يحدث.



وتابع أنه كان لايريد البتر، معقبا : "موضوع البتر صعب ف رجع إسكندرية وجبناه تانى من الإسكندرية.. ف قولنا لازم تتم العملية هناك علشان كنا خايفين ان الغرغرينة تعدى الركبة".



وأشار: "المريض بس بمجرد أن يلتئم الجرح يحس براحة نفسية رهيبة.. وهناك أجهزة تعويضية لهذا الأمر.. وندعو لزميلنا بالشفاء".



