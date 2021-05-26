ما توقعك لمباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر.. الجماهير تجيب

تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقي الجمعة المقبل فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد جاسم بن حمد بالدوحة، بحضور جماهيرى بنسبة 30 % من سعة الاستاد.

وكالعادة تتفاعل صدي البلد مع المشجعين للتنبؤ بالنتائج واستعداداً لمباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي.

في البداية قال محمد عبد المنعم،إنه يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان مغربي 2:0 لصالح الفريق الأحمر ،مؤكداً أن الأهلي مستعد لتلك المباراة وأمل المشجعين كبير بفوزه كعادته.

ومن جانبه أوضح سامر نعيم، أن لاعبي نهضة بركان المغربي لا يستهان بهم ويعتبر فريق قوي، متوقعاً توزان في أداء الفريقين علي أرض الملعب ونتيجة نهائية 3/1.

وتوقع أحمد كمال،نتيجة 2/1 لهذه المباراه مع أداء متأرجح ومقلق للأهلي خاصة مع عودة الإصابات لأرض الملعب،موضحاً أن الأهلي خاض مباريات أصعب من تلك بكثير ولن تشكل هذه المباراة خطرًا عليه ولاعبو الأهلي مدربين جيداً والجمهور منتظر لهم الفوز.



وتمتلك قناة بي إن سبورتس حقوق بث مبارة كأس السوبر الإفريقي 2021، وستذاع مباراة الأهلي ونهضة بركان على شاشتها.لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه، وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى برصيد 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات رقم قياسي