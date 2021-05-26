غدا .. اتحاد إذاعات الدول العربية ينظم يوما إعلاميا مفتوحا لدعم الشعب الفلسطيني

ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية ، غدا الخميس، يوما إعلاميا مفتوحا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ، وذلك بمشاركة إذاعات كل من مصر واليمن وتونس والجزائر والأردن والسعودية وقطر ولبنان.



وكانت إذاعة دولة الكويت قد تبنت مقترحا مقدما منھا خلال أعمال الاجتماع الـ26 للجنة الدائمة للاذاعة ،الذي عقد (عن بعد) في 18 مايو الجاري بتخصیص یوم إعلامي عربي مشترك ،بإشراف من اتحاد الإذاعات العربیة تضامنا مع الشعب الفلسطیني الشقیق ودعم قضیته ،على أن تكون إذاعة الكویت ھي الإذاعة المركزیة لھذا الیوم.



وأكد الوكیل المساعد لشؤون الإذاعة الكويتي سعد الفندي ،وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أنه انطلاقا من التضامن مع الشعب الفلسطیني الشقیق ستتوحد الإذاعات العربیة غداً الخمیس في یوم إعلامي كویتي.



من جهته، ثمن مدير عام الأخبار في صوت فلسطين حيدر دغلس، دور أعضاء اللجنة الدائمة للإذاعات العربية كافة، ودورهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني ، فيما قال مدير عام البرامج في صوت فلسطين وليد نواف، إن تنظيم اليوم الإعلامي المفتوح، يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الأولى للعرب والمسلمين.