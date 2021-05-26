أبويا اعتدى عليا جنسيًا.. طفلة تقتل والدها حيًا حرقًا في الجيزة

تجرى النيابة العامة، تحقيقات موسعة حول إشعال طفلة النيران في والدها حيًّا لاتهامها له بالتعدى عليها جنسيًا.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت منطقة بولاق الدكرور شهدت جريمة قتل مؤسفة عندما أشعلت طفلة النيران في والدها وقتلته حيًا انتقامًا منه لتعديه عليها جنسياً حسب أقوالها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حين كان مستغرقًا بالنوم.

وكشفت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أنه أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فألقت قوة أمنية القبض عليها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.