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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم معايير مزدوجة عند تقييم حادث طائرة "رايان إير"

صدى البلد

 قال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن الاتحاد الأوروبي يستخدم معايير مزدوجة عند تقييم حادث طائرة "رايان إير" في مطار مينسك.


وأضاف تشيجوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "من جديد قام الاتحاد الأوروبي ليس فقط باتباع الخط التقليدي للمعايير المزدوجة، بل وفقد تماما هذه المرة الإحساس بالمنطق وضرورة التقييم المتسق لتقييماته، لأنه وفي نفس الفقرة من البيان النهائي لاجتماع المجلس الأوروبي، تمت الدعوة إلى تحقيق مستقل وبشكل محدد من خلال منظمة الطيران المدني الدولي، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي على الفور".


يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي، أدانوا "الهبوط الإجباري" لطائرة "رايان إير" في مطار مينسك، ودعوا إلى إطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيجا، كما تقرر حظر تحليق الطائرات البيلاروسية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

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