الصين تحظر استخدام البلاستيك غير القابل للتحلل على الرحلات الجوية

التحول للأخضر

قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الأربعاء، إن الصين ستحظر استخدام أكياس التعبئة والتغليف والقش وأدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على الرحلات الداخلية ابتداء من العام المقبل.



وبحسب وكالة شينخوا الصينية،أوضحت الهيئة أن المطارات التي يبلغ عدد المسافرين فيها ما لا يقل عن مليوني شخص سنويا ستتوقف أيضًا عن تقديم مثل هذه المنتجات العام المقبل.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تمديد الحظر ليشمل جميع المطارات ورحلات الركاب الدولية في عام 2023.



جدير بالذكر ان هذا الحظر جزءًا من خطة خمسية أصدرتها الهيئة للسيطرة على التلوث البلاستيكي،وبحلول عام 2025 ، سينخفض استهلاك البلاستيك غير القابل للتحلل في الطيران المدني بشكل حاد عن مستوى عام 2020،وفقًا للخطة.



وبدأت الخطوط الجوية في الصين بالفعل التحول الأخضر واستبدلت بعض الشركات أدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بأخرى قابلة لإعادة التدوير وقامت بتجربة فرز القمامة على متن الطائرة.