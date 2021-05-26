منتخبنا في حاجة لأحد عشر مقاتل برجولته.. البلتاجي يعتذر لطارق حامد

اعتذر رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، لطارق حامد نجم وسط فريق الزمالك، بشأن التصريحات الاخيرة التي أدلى بها، بعد طرد اللاعب في مباراة المصري البورسعيدي والأبيض التي انتهت 3-2 لصالح الأخير، ضمن منافسات الدوري المصري.

اعتذار البلتاجي لـ طارق حامد

وكتب البلتاجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “لم اقصد التهكم على نجم مصر والزمالك طارق حامد او التقليل من شأنه فمنتخبنا فى حاجة لاحد عشر مقاتل برجولته،، اعتذاراتى”.

تصريحات البلتاجي السابقة عن طارق حامد

وكان رضا البلتاجي، قد صرح خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: " البنا حكم عادل وموهوب ولايفتعل أى أزمات، ولو حكم آخر في المباراة كانت لن تكمتمل أحداثها على خير".

وتابع رضا البلتاجي :" اختلف مع البنا في ركلة الجزاء الثانية للمصري، لأنها لم تشهد تعمد لمس الكرة باليد، وطرد أحمد رفعت مستحق ويجب أن يعاقبه المصري لتعمده الإيذاء، وطرد طارق حامد تأخر 7 سنوات عن التنفيذ".

وأضاف رضا البلتاجي : " طارق حامد استخدم تلك الفعلة في العديد من المباريات السابقة، وكان يتم التغاضي عن طرده، وكان يجب طرده في عشرات المباريات، وفيه لاعبين آخرين يجب أن يتم معاملتهم بنفس الطريقة في أندية أخرى".

وأتم: "وأردف رضا البلتاجي :" هدف الزمالك الثالث غير صحيح، وكان هناك دفع من جانب فرجاني ساسي لمدافع المصري، يستوجب حصول الفريق البورسعيدي على ركلة حرة أثناء حصول الزمالك على ركلة الجزاء الثانية".