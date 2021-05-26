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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عادل النجار يزف بشرى سارة لأهالي «مطوبس»

النائب عادل النجار
النائب عادل النجار

زف المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بشرى سارة لأهالي مركز مطوبس، معلناً عن إيقاف بيع أكثر من 15 فداناً متخللات بقرى السيد البدوي، إبراهيم الدسوقي، وطلحة بقرى الخريجين بمركز مطوبس، وإعادة النظر في قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك لإقامة مشروعات ذات النفع العام.

وقال النجار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سيتم إقامة مشروعات ذات النفع العام على تلك المتخللات والتي تتجاوز 65 ألف متر، وتم بفضل الله تخطيط تلك المساحة وإدراج المشروعات اللازمة للنفع العام عليها وفقاً للاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القرى.

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وأوضح النائب عادل النجار، أنه تم تخصيص هذه المساحات لإقامة مركز شباب بمسطح حوالي 2100 متر مربع، ومدرسة ثانوي صناعي بمسطح حوالي 10080 متراً مربعاً، ومجمع معاهد أزهري بمسطح حوالي 2508 أمتار مربعة، ونقطة شرطة بمسطح حوالي 2100 متر مربع، بالإضافة إلى مستوصف، مكتب بريد، وحدة بيطرية، وحدة إسعاف -وحدة مطافئ، دار ضيافة وحضانة؛ لخدمة التنمية بتلك القرى.

واختتم بيانه قائلاً «أعاننا الله على الحفاظ على تراب البلد ومقدراته، وبارك سعينا في خدمتكم»، موجهاً الشكر للقيادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، المهندس رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية، واللواء محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية الحكيمة بمحافظة كفر الشيخ.

مجلس النواب بشرى سارة محافظة كفر الشيخ رئيس الوزراء رئيس الجمهورية مركز مطوبس أخبار محافظة كفرالشيخ

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