خبيرعسكري روسي: منظومة "إس - 500" ستغير موازين القوى في العالم

قال الخبير العسكري الروسي المعروف، إيغور كوروتشينكو إن منظومة "إس -500" الروسية للدفاع الجوي ستغير موازين القوى في العالم.

وأضاف كوروتشينكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن منظومة "إس – 500 بروميتاي" تستطيع، خلافا عن منظومة "إس – 400"، تدمير الأهداف المحلقة في الفضاء بسرعة 7 كيلومترات في الثانية. وبمقدور "إس – 500"، حسب كوروتشينكو، إصابة 10 أهداف فضائية من هذا النوع في آن واحد.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن المنظومة الروسية قادرة على تنفيذ المهام الاستراتيجية، إذ أن الغاية منها هي تدمير الأهداف الفضائية والجوية، بما فيها الأهداف المحلقة بسرعة فرط الصوتية على مسافة 600 كيلومتر. ولا يمتلك أي بلد آخر غير روسيا مثل هذا السلاح الخطير.

وأوضح أنه علاوة على ذلك فإن منصات الصواريخ "إس – 500" تتميز بقابلية فائقة للانتقال من موقع آخر بعد إطلاق الصواريخ، ما يصعب على العدو تدميرها .

واستبعد الخبير الروسي تصدير تلك المنظومات في الأعوام القادمة، إذ أن الجيش الروسي يجب أن يزود بها بالدرجة الأولى.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس في اجتماع قيادات وزارة الدفاع وقطاع الصناعات الحربية الروسية الذي عقد في مدينة سوتشي بجنوب روسيا أن اختبارات منظومة "إس – 500 بروميتاي" للدفاع الجوي والفضائي توشك أن تنتهي.