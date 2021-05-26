الأهلي يصطدم بطلائع الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري بدوري رجال الطائرة

يصطدم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، بنظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.



ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء على صالة جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري.



وفي نفس التوقيت، يواجه الزمالك بقيادة مديره الفني محمد اللقاني مع نظيره الاتحاد السكندري والذي يشرف على إدارته الفنية أحمد سمير.



وكان الزمالك قد تأجل له بعد المباريات بسبب مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية والتي أقيمت بتونس مؤخرا.



ويحتل “المارد الأحمر” حاليًا صدارة الدوري برصيد 58 نقطة من 20 مباراة، فيما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 53 نقطة من 19 مباراة.