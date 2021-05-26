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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة.. حجازي يقود الاتحاد لتأمين المقعد الآسيوي

أحمد حجازي
أحمد حجازي

ترتيب الدوري السعودي في موسم 2021 يشغل بال الجميع بعدما أوشكت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، على الانتهاء، حيث ستشهد الجولة الأخيرة يوم 30 مايو الجاري، إقامة 8 مباريات في وقت واحد.

 

الهلال بطلًا للدوري السعودي 2021

توج فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد تغلبه على التعاون بهدف دون مقابل، في الجولة رقم 29 من الدوري وقبل الأخيرة، مساء الأحد الماضي.

 

وظل الصراع محتدمًا بين البطل الهلال ووصيفه الشباب، قبل أن يتمكن الزعيم من الوصول للنقطة 58 وضمان التتويج قبل جولة من النهاية.

 

جولة تألق حجازي

حسم اتحاد جدة  بقيادة محترفنا المصري أحمد حجازي المقعد الآسيوي الثالث، بعد فوزه أمس على ضيفه العين بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

 

وسجل أحمد حجازي هدف الفوز بكرة رأسية في الدقيقة 31.

 

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 53، منفرداً بالمركز الثالث قبل نهاية المسابقة بجولة وحسم رسميًا المقعد السعودي الثالث في دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد العين الهابط رسميًا للدرجة الأولى عند 20 نقطة.

 

أحمد حجازي يقود الاتحاد للفوز على العين في الدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021 والقنوات الناقلة

 

رقم قياسي للنصر في الدوري السعودي

اكتفى النصر بالتعادل 1-1 أمام مضيفه الوحدة، أمس، الثلاثاء، ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

وأحرز هدف الوحدة، ديمتري بتراتوس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضًا.

 

وبات النصر أكثر فريق حصل على ركلات جزاء خلال موسم واحد، منذ إقرار نظام الإحتراف في موسم 2008-2009، بواقع 17 ركلة هذا الموسم. 

 

أهلي جدة يتعثر أمام أبها

تعثر فريق أهلي جدة أمام أبها، وخرج بالتعادل 1ـ1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة لحساب الجولة الـ 29 من دوري كأس محمد بن سمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية خارج ملعبه في الجولات الست الأخيرة.

 

ورفع الأهلي نقاطه إلى 39 في المركز الثامن، مقابل 35 لأبها الذي يتواجد في المركز الـ11، ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة يوم 30 مايو الجاري، حيث سيستقبل الأهلي الاتفاق، بينما يسافر أبها إلى الخبر لملاقاة القادسية.

 

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة في الصورة التالية:

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة

Screenshot 2021-05-26 134129
Screenshot 2021-05-26 134129
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