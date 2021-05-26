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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: البنك الدولى أكد أن مصر قصة نجاح بعد نموها الاقتصادى

اقتصاد
اقتصاد

قال الدكتور عمرو صالح ، أستاذ الاقتصاد ، إن المراجعات التى يقوم بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى واللذان يعتبران أكبر المؤسسات الاقتصادية فى العالم، مشيرا إلى أن سياسات المراجعة  تقوم على مراجعة الاقتصاديات كافة الدول  ويصدر تقارير سنوية مبنية على أرقام .


وأضاف "صالح" ، خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن  صندوق النقد الدولي  قام بعمل مراجعة جزء منها حكم على الاقتصاد المصرى وتأكده أن الدولة المصرية تسير وفق الطريق الصحيح، لافتا إلى أن البنك الدولى أكد أن مصر قصة نجاح بعد نموها الاقتصادى وخفض معدلات التضخم .  

وأشار إلى أن صندوق الدولى يعطى إشادات بعد تأكده بنفسه من نمو اقتصاد البلاد والذى كشف فى بيانه أن الاقتصاد المصرى قوى ونجح فى توازن السياسات الاقتصادية وفق برامج اقتصادية إصلاحية ووضع الدولة المصرية مزيد من الإنفاق فى الصحة ، التعليم ، الحوكمة ، الشفافية ، ودعم المصدرين وتطوير مؤسسى وبناء بنية تحتية، وتعليمية.

وتابع أن مؤسسات الاقتصاد العالمية لا تكذب ولاتتجمل  وليس لها أى مصلحة فى إصدار أى مؤسسات بشأن المؤشرات الاقتصادية لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة عوامل النجاح الاقتصادى وحقق طفرة فى معدلات النمو .

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسات اقتصادية تقارير أقتصادية صندوق النقد الدولى أخبار اقتصادية

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