بالدليل.. على السيد: حركة ثقافية كبيرة بين مصر والسعودية بالفترة الأخيرة

مصر والسعودية

قال الكاتب الصحفى على السيد : إن الدور السعودى المصرى يتواكب مع فكرة المملكة الجديدة والجمهورية الجديدة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك فكرا جديدا بينهم.



وأضاف "السيد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن هذا الفكر الجديد يعد فكر طموح ومتقدم ومتطور، موضحا أنه فى مصر يوجد أفكار تقدمية وحداثية، كما أنها تتطور ويحدث نقلات كبيرة جدا بها.



وتابع أن المستشار تركي أل الشيخ قام بدور مهم وتاريخي فى العلاقات المصرية السعودية، لافتا إلى أن هناك مؤثرات تؤثر على الشعب، ومنها المجال الرياضى والثقافى وغيره.



وأكد أن الثقافة والفنون هى ما تصنع التاريخ وعمق العلاقات، متابعا أنه خلال السنوات الأخيرة هناك حركة ثقافية كبيرة بين مصر والسعودية.



