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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم الإسكندرية تستدعي مدرس الكلية لاجتماع عاجل بسبب التعليقات الغاضبة

صدى البلد

عقدت عميد كلية العلوم ورئيس مجلس قسم الكيمياء، ودكتور محمود مرسي, للتحقق من مصداقية ما تم التعليق به على منشور تهنئته على الصفحة الرسمية لكلية العلوم.

يأتي هذا إشارة إلى ماتم نشره أمس 25 مايو 2021 على الصفحة الرسمية لإدراة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والخاصة بـ «تهنئة د. محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الإجتماعي, فإن كلية العلوم تتابع بكل اهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت أمس على هذا المنشور وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات.

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وأكدت كلية العلوم أنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد د. محمود مرسي من الطلاب, سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.

كما لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي ولا يمثلوا طلاب الكلية, والتي تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها, وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع.

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