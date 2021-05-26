بسبب بتر ساقه.. منتج شهير يتنازل عن دعوى ضد الفنان شريف الدسوقي

قال المستشار هيثم عباس وكيل المنتج شريف زلط ان وكيله تنازل عن الدعوى التي أقاما في وقت سابق الفنان شريف الدسوقى.



وأضاف عباس أن ما يمر به الآن الفنان شريف الدسوقي هو ظرف انسانى عقب بتر ساقه لن يستطيع معه مقاضاته إطلاقا بل على العكس فإنه يجب المساندة الكاملة له، متمنيا له سرعة تجاوز تلك المحنة ويعود اقوى مما كان.

كان المستشار هيثم عباس، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنان شريف الدسوقى، بصفته وكيلا عن شريف زلط ( مدير إنتاج ) لإحدى شركات الإنتاج الفنى يطالبه فيها بدفع مبلغ ٥ ملايين جنيه.



وتعود وقائع الدعوى إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان ٢٠٢٠ ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملا عن أداء دوره إلا أن المدعى عليه أدلى في تصريحات بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية وادعى فيها أن مدير الإنتاج لم يسلمه أجره كاملا ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدى به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.