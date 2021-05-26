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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول والبيئة تناقشان مستجدات احتواء ومكافحة التلوثات البترولية بالغردقة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارتين لاحتواء ومكافحة منطقة التلوث البترولى بشمال الغردقة.

 

ويأتي الاجتماع استمراراً لجهود وزارتى البيئة والبترول لأعمال المكافحة التى تتم لاحتواء التلوث الزيتى الذى ظهر شمال مدينة الغردقة نتيجة ظاهرة النشع البترولي بسبب التصدعات للصخور الجيولوجية بسبب الزلازل النشطة بمنطقة جمشة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، والكيميائى جمال فتحى مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للبيئة والأمن الصناعى، والدكتور صلاح حافظ الخبير البيئى والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.


وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع وصول أى تلوث زيتى لشواطئ الغردقة، وهو ما تم اتخاذه بالفعل من خلال الإجراءات الفورية التى اتخذتها الهيئة المصرية العامه للبترول بواسطة كوادر وإمكانيات شركة بتروسيف (شركة إدارة المراكز الرئيسية لمكافحة التلوث الزيتى)، حيث تم عمل الآتى:


- تكثيف العمالة عن طريق استدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى (مركز رأس غارب ، السويس)، وتم وضع الحواجز المطاطية طبقاً لنتائج برنامج المحاكاة  Trajectory Model
 

- تم عمل مسح بحرى ومسح جوى من منطقة الغردقة وحتى منطقة عمليات شركات بجبل الزيت وكذلك مسح جوى من منطقة شقير حتى من منطقة عمليات شركات جبل الزيت.


- يتم تجميع نواتج المكافحة ويتم التعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة وبالتنسيق مع حهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات.


- كما تمت مناقشة الإجراءات التى يجب اتخاذها لمنع تكرار التسرب الزيتى وكيفية التصدى لها، ومنها إجراء عدة دراسات تم الاتفاق عليها للوقوف على السبب الرئيسى للمشكلة، حيث سيقوم فريق العمل من الهيئة العامة للبترول بإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل دراسة جيولوجية ومسح بحرى وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها.

 

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات، ووضع خطة متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة بناءً على مخرجات الدراسات التى سيتم إعدادها.


وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العلاقة بين البيئة والبترول تم تأسيسها بناءً على روح التعاون والتفاهم والمساعدة والدعم، وسيتم العمل سويا لحل مشكلة شمال الغردقة بنفس روح العمل فيما يتعلق بالصرف الصناعى بخليج السويس.

 

وأشارت إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية بات أمراً هاما للغاية ويصب فى صورة مصر والتطور الكبير الذى حدث بقطاع البترول والثروة المعدنية، موضحة أنه سيتم تقييم الحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة التى شهدت هذا الحادث.


من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعرف على أسباب المشكلة والعمل على حلها لمنع تكرارها، مثمنا الجهد والتنسيق الجيد بين الوزارتين، خاصة ما تم انجازه فى إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى بخليج السويس الناتج عن المنشآت البترولية، مؤكدا أهمية الحفاظ على البيئة البحرية فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لإحداث تنمية اقتصادية تراعى الأبعاد البيئية.


وأوضح المهندس طارق الملا أن هناك استمرارا لتواجد العمالة والمعدات بالموقع ويتم العمل على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ، مع الأخذ فى الإعتبار مراعاة الظروف الجوية وأحوال الطقس .



وأوضح الدكتور صلاح حافظ الخبير البيئي، أن البيئة تعنى إدارة الموارد، ويعد البترول من أكثر المجالات التى ينطبق عليها فى توصيفها إدارة مورد طبيعى هام، مؤكدا أن البيئة والبترول فكر واحد لا يتجزأ، مشيراً إلى أنه عند وضع قانون البيئة تم عمل جلسات استماع مع جميع شركات البترول المصرية والأجنبية، وتم الاتفاق على مراعاة القانون للشروط البيئية داخل تلك الشركات بشكل أكثر صرامة من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

 

وأكد أهمية الوقوف على الأسباب الرئيسية فى حادثة شمال الغردقة حتى يتم تفاديها فى المستقبل، فتلك المشكلة تعد بيئية بترولية.



واتفق الطرفان على أنه بنهاية الأسبوع القادم وبالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل سيتم وضع جدول زمنى للانتهاء من الدراسات المطلوبة فى هذا الصدد بحيث يتم الانتهاء منها خلال شهرين، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتنظيف الشاطئ ومتابعة الموقع باستمرار.

 


وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر شهدت تلوثا بتروليًا، وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية، وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولى بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول باتخاذ العديد من الإجراءات الفورية العاجلة فى هذا الشأن.

البترول الغردقة وزير البترول والثروة المعدنية السويس تلوث هيئة البترول وزيرة البيئة مايكل عياد

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