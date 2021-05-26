محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتذليل التحديات التي تواجه المشروعات.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والمقدم أحمد علي، ممثل الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، والمقدم محمود عبد المجيد، نائب المستشار العسكري، والعقيد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، و رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.



وتناول الإجتماع، مناقشة خطة إخلاء منازل الأسر الأولى بالرعاية المزمع تطويرها ضمن سكن كريم، حيث تستهدف المبادرة إعادة تأهيل 13363 منزل في مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص من خلال إعادة تأهيل تلك المنازل على 4 مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة شهور بحد أقصى.



كما تناول الإجتماع، عرض للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، إضافه إلي مناقشة عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراضي لإقامة محطات رفع صرف صحي، وكذا موافقة وزارة الموارد المائية والري لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف.



و أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها المحافظة لاستيفاء كافة الدراسات والبيانات الخاصة بالمشروعات، التي تم إدراجها في خطة التنفيذ لتطوير البنية التحتية لـ 86 قرية موزعة على المراكز الخمسة بإجمالي استثمارات تخطت 14. 5 مليار جنيه.

الداودي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقنا

IMG-20210526-WA0027

IMG-20210526-WA0028

IMG-20210526-WA0025

IMG-20210526-WA0023

IMG-20210526-WA0020

IMG-20210526-WA0019