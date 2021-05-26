عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

اجتماع متابعة مشروعات
اجتماع متابعة مشروعات حياة كريمة بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتذليل التحديات التي تواجه المشروعات.

 

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والمقدم أحمد علي، ممثل الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، والمقدم محمود عبد المجيد، نائب المستشار العسكري، والعقيد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، و رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.

 

منذ انطلاق الموسم.. توريد 147 ألف طن قمح بصوامع وشون قنا

اجراء جراحتي ولادة ناجحتين لسيدتين مصابتين بالكورونا بمستشفى قنا العام

 


وتناول الإجتماع، مناقشة خطة إخلاء منازل الأسر الأولى بالرعاية المزمع تطويرها ضمن سكن كريم، حيث تستهدف المبادرة إعادة تأهيل 13363 منزل في مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص من خلال إعادة تأهيل تلك المنازل على 4 مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة شهور بحد أقصى.


كما تناول الإجتماع، عرض للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، إضافه إلي مناقشة عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراضي لإقامة محطات رفع صرف صحي، وكذا موافقة وزارة الموارد المائية والري لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف.


و أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها المحافظة لاستيفاء كافة الدراسات والبيانات الخاصة بالمشروعات، التي تم إدراجها في خطة التنفيذ لتطوير البنية التحتية لـ 86 قرية موزعة على المراكز الخمسة بإجمالي استثمارات تخطت 14. 5 مليار جنيه.

الداودي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقنا

IMG-20210526-WA0027
IMG-20210526-WA0027
IMG-20210526-WA0028
IMG-20210526-WA0028
IMG-20210526-WA0025
IMG-20210526-WA0025
IMG-20210526-WA0023
IMG-20210526-WA0023
IMG-20210526-WA0020
IMG-20210526-WA0020
IMG-20210526-WA0019
IMG-20210526-WA0019
IMG-20210526-WA0015
IMG-20210526-WA0015
محافظ قنا اخبار محافظة قنا متابعة الموقف التنفيذي مبادرة حياة كريمة تذليل التحديات الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة

موضوعات متعلقة

منذ انطلاق الموسم.. توريد 147 ألف طن قمح بصوامع وشون قنا

محافظ قنا يناقش آخر مستجدات الرسومات الهندسية لكوبري الرياح

ترشيحاتنا

لإصابتهم بفيروس كورونا.. وفاة 3 من أسرة واحدة بالغربية في أسبوع واحد

شاهد.. أول ظهور لـ شريف دسوقي

مفاوضات الأهلي والزمالك مع سمير ولاشين .. طلائع الجيش يحسم الجدل

٧ أيام مختفي في المياه .. عبد الرحمن شاب خرج للاستحمام فابتلعه بحر أشمون

حالة الطقس غدا.. حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والقاهرة 36 درجة

وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية استعدادًا للامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

3 لاعبين يورطون كارتيرون فى الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي .. اعرف القصة

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

بعد غضب الطلاب.. إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية ضد مدرس كلية العلوم

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قريبا.. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح السيارة سوني فيجن على أرض الواقع.. صور

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

فيديو

فيديوجراف.. بعد البتر .. من تحمل نفقات علاج الفنان شريف دسوقي ؟

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديوجراف.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: «ليبيا - فلسطين - السودان».. هنا القاهرة

د. هادي التونسي يكتب: مي زيادة

د. فتحي حسين يكتب: مدينة المتناقضات !

شيركو حبيب يكتب: ثورات تخدم الأوطان والشعوب

ريهام الزيني تكتب: إخفاقات الوحدة العربية.. وتبرير الفشل!!

أحمد قنديل يكتب: القاهرة تبسط نفوذها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ