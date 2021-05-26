الرعاية الصحية تطلق فاعليات البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة وإداراتها وفروعها المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في العنصر البشري كأثمن مورد لدى الهيئة يضمن تنميته ورفع قدراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطن المصري (منتفعي التأمين الصحي الشامل)، ويتماشى مع التنمية الشاملة والمستدامة للأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج التدريبي لبناء وتنمية القدرات يتضمن مجموعة من حزم البرامج التدريبية الخاصة بتدريب العاملين على تنمية المهارات الشخصية والعلمية، وزيادة الوعي بالأمن القومي، إضافة إلى التغلب على المحبطات النفسية وإدارة الضغوط، وتعلم مهارات التواصل الفعال، والذكاء العاطفي، وتحليل الشخصية والتعامل مع الشخصيات المختلفة، إلى جانب كيفية إدارة الوقت، والتخطيط الإستراتيجي والقيادة الفعالة.

وأضافت الهيئة، أنه سيتم عقد البرنامج التدريبي على عدة مراحل ليشمل العاملين من كافة الوظائف في الدرجات الإشرافية والعليا والوسطى والتكرارية بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها المختلفة بالمحافظات، لافتة إلى أنه تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لتدريب عدد (176) من العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية سالفة الذكر بالمقر الرئيسي للهيئة في الفترة من 2021/05/25 وحتى 2021/06/28.

وتابعت: أنه سيحصل كل متدرب على 48 ساعة تدريبية، مقسمة على مدار 8 أيام غيرمتتالية، بواقع 6 ساعات تدريبية في اليوم الواحد، حول المحاور التدريبية سالفة الذكر والتي تساعد على تنمية قدرات العاملين ورفع كفائتهم وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة والوصول إلى تحقيق أهداف ورؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن العنصر البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا في تحقيق إنجازاتها وأهدافها على الإطلاق، مشيرة إلى أن التدريب وتنمية المهارات هما أولويتان للهيئة في مجال الموارد البشرية وذلك لتنمية وبناء قدرات العاملين وإمدادهم بكافة مهارات النجاح لخلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة بتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية المتعاملين.