لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف.. تكريم فرع منظمة خريجي الأزهر ببني سويف

كرّمت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة بني سويف؛ لما يقوم به الفرع من أنشطة وفعاليات، لترسيخ الفكر الأزهري المستنير، وتفنيد الأفكار المتطرفة، كذا إطلاق مبادرة "معا على طريق واحد نبني وطننا".

عبر وفد المنظمة برئاسة الدكتور رمضان محمد محمود حسان، رئيس الفرع ببني سويف، عن سعادته بهذا التكريم، ووجه رئيس الفرع خالص الشكر والتقدير لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والقائمين عليها، كما وجه الشكر للقمص يعقوب لبيب، راعي كنيسة مار جرجس ببنى سويف؛ لتعاونه المثمر مع المنظمة في العديد من الأنشطة.

تم تكريم كل من الدكتور رمضان محمد محمود حسان، رئيس فرع المنظمة ببني سويف، والشيخ عصام حسني عبد الحليم، وكيل الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والأمين العام لفرع المنظمة، والشيخ رضا عبد الحليم، مدير وعظ منطقة بني سويف الأزهرية، وعضو المنظمة، والشيخ محمد سعيد يوسف، واعظ بمنطقة وعظ بني سويف وعضو المنظمة، و هالة سيد عبد المقصود، منسق ومسؤول العلاقات العامة بفرع المنظمة بالمحافظة.