الكشف عن حجم إصابة أحمد الشناوي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي في مباراة أنيمبا النيجيري الذي انتهى بالتعادل 1-1 وبلوغ بيراميدز الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.



وخرج الشناوي مصابا في مباراة أنيمبا التي جرت بملعب مدينة آبا النيجيرية، بعد 35 دقيقة من بداية اللقاء وبعد تألقه اللافت للأنظار والتصدي لهدفين محققين للفريق صاحب الأرض.



أوضح المنيري أن الحارس أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية حيث يحتاج لقرابة 10 أيام من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق في المرحلة المقبلة.



أضاف الطبيب بأنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لأحمد الشناوي سيخضع له في الفترة المقبلة على أمل تسريع وقت عودته للمباريات ولكنه لن يكون قادرا على المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري والتي تقام الأحد على استاد الدفاع الجوي بالدوري الممتاز.