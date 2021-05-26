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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: فتح باب الترشح لجوائز اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتور غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب التقدم لنيل جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2021.


التعليم العالى: فتح باب الترشح لجوائز اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021

                    
1- جائزة اليونسكو/الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تأسست عام 1989، وتحظى برعاية جمهورية كوريا، وتهدف إلى الاهتمام بالبرامج التي تركز على تطوير واستخدام التثقيف والتدريب في مجال محو الأمية باللغة الأم .           


2- جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية وقد تأسست عام 2005 ، وتحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتهتم هذه الجائزة بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولاسيما الفتيات والنساء.  

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وأضاف التقرير أن هذه الجوائز تمنح للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد اعترافاً بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة، وتقديراً لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية.
ولفت التقرير إلى أن موضوع الجائزة هذا العام هو "الشمولية- التعليم عن بعد ومحو الأمية الرقمية"، كما أوضح التقرير أنه ينبغي للراغبين في التقدم لنيل تلك الجوائز استيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض عن طريق طلب إنشاء حساب مستخدم، وذلك في موعد أقصاه 13يونيو 2021 عبر الرابط التالي 
                                          
ولمزيد من المعلومات عن الجوائز وإجراءات تقديم الترشيحات يُرجى الاطلاع على الرابط التالي 
 


وعلى السادة الراغبين في الترشح موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونياً، وخطاب معتمد بترشيح الجهة التابع لها المتقدم، وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، وفي موعد أقصاه 15 يونيو 2021 حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المقدمة وموافاة المنظمة بها قبل 27 يونيو 2021، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة والأوراق المطلوبة، أو التي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.
[email protected] 
[email protected]

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