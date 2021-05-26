عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخبا تونس والمغرب يطلبان ضم رباعي الزمالك لمعسكر التوقف الدولي

صدى البلد

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستدعاء فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى معسكر المنتخب التونسي المقررة إقامته  خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من ٢٩ مايو الحالي وحتى ١٦ يونيو المقبل.

txt

لتكسير زجاج سيارته.. لاعب نادي الزمالك يُحرر محضرًا ضد طالب بسوهاج

كما أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسمياً إلى الزمالك يطلب فيه انضمام أشرف بن شرقي إلى صفوف معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة أيضا.

وخاطب نادي الزمالك اتحادي الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي إلى المعسكر؛ نظراً لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة.

فرجاني ساسي نادي الزمالك أشرف بن شرقي الاتحاد التونسي حمزة المثلوثى منتخب المغرب

موضوعات متعلقة

وزيرا البيئة والبترول يناقشان إجراءات احتواء أزمة التلوث البترولي بشمال الغردقة

رئيس جامعة أسيوط يقرر زيادة أجر العمالة اليومية اعتباراً من 1 يوليو

البترول والبيئة تناقشان مستجدات احتواء ومكافحة التلوثات البترولية بالغردقة

ترشيحاتنا

لإصابتهم بفيروس كورونا.. وفاة 3 من أسرة واحدة بالغربية في أسبوع واحد

شاهد.. أول ظهور لـ شريف دسوقي

مفاوضات الأهلي والزمالك مع سمير ولاشين .. طلائع الجيش يحسم الجدل

٧ أيام مختفي في المياه .. عبد الرحمن شاب خرج للاستحمام فابتلعه بحر أشمون

حالة الطقس غدا.. حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء والقاهرة 36 درجة

وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية استعدادًا للامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

3 لاعبين يورطون كارتيرون فى الزمالك قبل موقعة الإسماعيلي .. اعرف القصة

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

بعد غضب الطلاب.. إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية ضد مدرس كلية العلوم

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قريبا.. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح السيارة سوني فيجن على أرض الواقع.. صور

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

فيديو

فيديوجراف.. بعد البتر .. من تحمل نفقات علاج الفنان شريف دسوقي ؟

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديوجراف.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: «ليبيا - فلسطين - السودان».. هنا القاهرة

د. هادي التونسي يكتب: مي زيادة

د. فتحي حسين يكتب: مدينة المتناقضات !

شيركو حبيب يكتب: ثورات تخدم الأوطان والشعوب

ريهام الزيني تكتب: إخفاقات الوحدة العربية.. وتبرير الفشل!!

أحمد قنديل يكتب: القاهرة تبسط نفوذها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ