منتخبا تونس والمغرب يطلبان ضم رباعي الزمالك لمعسكر التوقف الدولي

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستدعاء فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى معسكر المنتخب التونسي المقررة إقامته خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من ٢٩ مايو الحالي وحتى ١٦ يونيو المقبل.

كما أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسمياً إلى الزمالك يطلب فيه انضمام أشرف بن شرقي إلى صفوف معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة أيضا.

وخاطب نادي الزمالك اتحادي الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي إلى المعسكر؛ نظراً لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة.