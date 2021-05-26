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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحتلال الإسرائيلي يستهدف الهلال الأحمر الفلسطيني بقنابل الغاز

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهلال الأحمر

قالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"،اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية أطلقت صباحًا قنابل الغاز المسيل للدموع ،بشكل مباشر على مقرها في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.


وأضافت الجمعية فى بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك،أن  قنابل الغاز المسيل للدموع أصيب جرائها العديد من الطواقم بالأختناق الشديد.


ولفتت الجمعية إلى ان القنابل تسببت بنشوب حريق فى ساحة المقر".


وأكد البيان أن الحادثة تمثل "خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يوجب بموجبه حماية الطواقم الطبية والمباني الخاصة بها".


الجدير بالذكر أن منذ إبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية بسبب الاعتداءات الوحشية التى ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس.


وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 253 شهيدا، من بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، بالإضافة إلى 1948 جريحا.

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