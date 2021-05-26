يعمل حتى 9 مساءً.. تحويل سجل مدني «بيلا» بكفر الشيخ إلى نموذجي

تقرر تحويل سجل مدني بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلى سجل نموذجي ابتداءً من اليوم الأربعاء، وسيستمر العمل حتى الساعة التاسعة مساءً في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بناءً على تعليمات العميد أيمن جنيدي، مدير إدارة الأحوال المدنية بكفر الشيخ.

ويخدم سجل مدني بيلا، عقب تحويله إلى سجل نموذجي المواطنين بمدينة ومركز بيلا، بالإضافة إلى القرى والمدن المجاورة، ويتيح العديد من الخدمات منها استخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وإصدار بطاقات الرقم القومي الفورية وغيرها من الخدمات الأخرى.

وفي سياق آخر، تواصل إدارة الأحوال المدنية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات كبار السن والفتيات بالقرى النائية والفقيرة، ومساعدة كبار السن أيضاً، وذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم كافة الخدمات اللازمة والتي يحتاجونها من قطاع الأحوال المدنية في سهولة ويسر تماشياً وتنفيذاً لسياسات وزارة الداخلية بمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.