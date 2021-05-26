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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استوعبت على500 مليون جنيه من المواطنين

حبس أم عبده مستريحة المنوفية 4 أيام علي ذمة التحقيق

صدى البلد

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية حبس هاله ع المعروفة ب أم عبده مستريحة المنوفية ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

جاءذ لك عقب وصولها الي محكمة الباجور لبدء التحقيقات للنصب والاستيلاء علي ٥٠٠ مليون جنيه من المواطنين بحجه تشغيلهم مقابل ارباح سنوية.

جاء ذلك عقب القبض عليها بمحافظى قنا بعد هروبها من محافظة المنوفية لبدء عرضها علي النيابة العامة بالمنوفية.

ويتم التحقيق مع أم عبده عقب اسيتلاءها علي ٥٠٠ مليون جنيه من الأهالي وقيامهم بتحرير محاضر ضدها بالنصب عليهم وجمع أموال بحجة تشغيلها.

وأكد محامي ضحايا مستريحة المنوفية أنه صدر قرار من النائب العام بالتحفظ علي أموال أم عبده وزوجها واولادها.

وقام زوجها بتسليم نفسه من قبل الي مركز شرطة الباجور عقب القبض على زوجته بمحافظة قنا

اخبار المحافظات مستريحه المنوفية محافظة المنوفية

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