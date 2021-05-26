عبد المعطى أحمد يكتب: لصوص كورونا !

يأتى وقت تشتد الحاجة بالناس, يحاولون أن يتشبثوا برضا الله,ويتوسلون إليه أن يفك الكرب,ويرفع الهم,وينصلح الحال,ويمر العالم بحالة أشبه بالانهيار النفسى من جراء أزمة فيروس كورونا الذى غزا العالم بلا هوادة,ولم يفرق بين فقير وغنى ودولة كبرى ودولة صغرى,فأعتى دول العالم وسادتها أركعهم فيروس صغير يتوسلون النجاة,وسقطت كل دعاوى التقدم والتحضر التى تباهى بها دول العالم الأول أمام أصغر كائن خلقه الله (الفيروس)، فلم يستطيعوا بعلمهم المحدود مهما كبر أن يقفوا أمامه,وسقطت أسطورة دول العالم الأول التى لاتقهر, وأصبحت تعانى مما تعانيه أصغر الدول وأفقرها.

العالم كله يمر بوقت من أشد الأوقات صعوبة,ونحن جزء من العالم طالنا ماطاله وإن كان ستر الله علينا عظيما,فمازالت أزمة كورونا فى إطار السيطرة,وقد قامت الدولة بإجراءات احترازية عديدة لتقويض انتشار الفيروس وخطره,ولاينكر أحد أن الدولة فعلت كل ماعليها لحماية المواطنين منه مابين نشر التوعية والتحذير وفرض الغرامات وتوفير اللقاحات بالمجان,إلا أن حالة اللامبالاة والاستهتار مازالت تسيطر على معظم المواطنين وتجاهل أغلبهم ارتداء الكمامة,واتخاذ أى إجراءات احترازية,وكأن الفيروس بعيد عنهم!

والغريب أنه مع ظهوركورونا خرجت علينا فئة تسعى إلى اقتناص فرصة الجائحة لتحقيق ربح من خلال بث فيديوهات تتحدث عن خبرات التعامل مع المرض وطرق التعافى منه,وفيديوهات أخرى تثير الرعب بعضها أشبه بتمثيلية سخيفة ليس لها هدف إلا تحقيق أعلى المشاهدات واقتناص أموال من المشاهدات.!تماما مثلما يحدث مع كل مصيبة تهل على العالم يظهر مجموعة من المستفيدين الذين لايختلفون كثيرا عن لصوص الجثث,وحرامية أنقاض العمارات المنهارة,ويتظاهرون بإنقاذ السكان,ولكنهم فى الحقيقة يسرقون أى متعلقات يعثرون عليها,وهؤلاء هم الأحقر فى أصناف الإجرام.!

• فى رأيى أن أكبر الخسائر التى تكبدتها إسرائيل خلال الأحداث الأخيرة فى غزة,بل كان الأخطرهو إندلاع أوسع الاشتباكات بين المستوطنين المتطرفين وعرب الداخل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية,ووصل الأمر إلى حد إعلان الحكام العرفية للسيطرة على تلك الاشتباكات العنيفة,وكانت التصورات أن الأجيال الجديدة من عرب الداخل نسيت هويتها الفلسطينية,واندمجت فى المجتمع,لكن الممارسات العنصرية لليمين الذى يزداد قوة وتطرفا ونفوذا أشعل جذوة الكراهية التى تهدد وجود اسرائيل وفق تصريح لرئيس الوزراء المكلف يائير لبيد,فنسبة عرب الداخل تتجاوز 21%,ويوجدون فى العديد من المدن والبلدات من حيفا ويافا والناصرة واللد والرملة وأم الفحم وغيرها,ونظموا مظاهرات حاشدة ضد الممارسات العنصرية لجماعات اليمين المتطرف وصلت إلى حد قتل عدد منهم بالرصاص,وتحطيم وحرق محالهم وسياراتهم وتعرضهم لضرب مبرح حطم عظامهم وأصابوهم بجروح بليغة.

• هل يشكل نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان الأسبق الحكومة الجديدة بعد أن فشل سعد الحريرى فى تشكيلها بسبب التحفظ الأمريكى الخليجى على الحريرى نتيجة موقفه المرن من حزب الله؟وهل يقبل الرئيسى اللبنانى ميشيل عون وجبران باسيل زعيم تيار المستقبل شروط الميقاتى التى هى نفس شروط الحريرى المتمثلة فى6وزراءسياسيين من بينهم رئيس الحكومة و18وزيرا من الفنيين؟

• فى حادث السفينة إيفر جرين كشفت صور الأقمار الصناعية ذلك الكم الهائل من السفن العالقة والراغبة فى المرور عبر قناة السويس,لأن القناة توفر من زمن الرحلة الثلث,والرحلة التى تحتاج إلى ثلاثة أسابيع تستغرق عبر القناة أسبوعا واحدا فقط.كما أن قناة السويس توفر وقودا يصل إلى الثلثين,وتوفرأمانا للرحلة يترجم فى خفض قسط التأمين.والسؤال الذى يطرحه المستشار حسن عمر الخبير فى القانون الدولى والمحامى بالنقض هو:هل القناة تحقق تعويضا مناسبا من رسوم المرور؟ويجيب قائلا:إفر جرين فى رحلتها على سبيل المثال تم سداد9 ملايين دولار للتأمين على 18ألف حاوية على حساب أن الحاوية الواحدة سددت 500 دولار فى حين أنها سددت لقناة السويس نحو700ألف دولار!فهل يعقل أن شركات التأمين تحصل مقابل الرحلة 9ملايين دولار وقناة السويس تحقق 700ألف دولار فقط!؟القناة فى حاجة إلى مراجعة ذلك فى ضوء مابرهنت عليه حادثة إفر جيفن,فالقناة تستحق الأكثر خاصة أنها كما وجه الرئيس السيسى عليها الاعتماد على نفسها فى الإنفاق على تكاليف تعميق وتعريض المدخل الجنوبى للقناة خلال سنتين.