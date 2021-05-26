مستثمرى العاشر : تطوير التعليم المزدوج يدعم توفير العمالة المدربة

أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان أن تطوير منظومة التعليم المزدوج تدعم توفير العمالة الفنية والمُدربة للمصانع، مؤكدا بأن القطاع الصناعى مُستعد لتوفير كل وسائل التدريبات العملية لإنجاح هذه المنظومة.



وقال عارف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المشروعات القومية الكبرى التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل فى إنقاذ قطاع الصناعة فى مصر من الإنهيار.

وتابع :عملت تلك المشروعات على توفير فرص تشغيل كبيرة امام القطاع الصناعي منذ تفشى جائحة فيروس كورونا فى الوقت الذى توقفت فيه عجلة الإنتاج فى أغلب دول العالم.



تابع :القطاع الصناعى فى مصر بدأ فى مرحلة التعافى بشكل نهائى جراء التداعيات السلبية للعام الماضى، بسبب إدارة الدولة لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين الوطنين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان.



