خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر 2021

أتاحت وزارة الصحة والسكان للأشخاص فوق سن الـ 18 عاما، التسجيل على موقع الوزارة لـ حجز لقاح كورونا للحصول عليه في مصر وذلك على مستوى مراكز اللقاحات التي حددتها الوزارة على مستوى الجمهورية.



واتخذت وزارة الصحة والسكان عدداً من الإجراءات على مستوى المحافظات ووضعت خطط طوارىء استباقية لمتابعة تطورات فيروس كورونا ومؤشرات الوفيات والإصابات من خلال عدد من وسائل التواصل لتلقى الاستفسارات من المواطنين حول الفيروس وما يمكن اتباعه من اجراءات احترازية ووقائية أو عند الإصابة بفيروس كورونا.

وخصصت وزارة الصحة عددا من الخطوط الساخنة على أرقام 105 و 15335 واتساب 01553105105 إلى جانب عمل تطبيق صحة مصر على الهواتف يشتمل على جميع الاجراءات الاحترازية وارقام التواصل مع المستشفيات والمراكز.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وبشكل مستمر تواصل وزارة الصحة والسكان، توجيه المناشدات للمواطنين للإسراع في التسجيل لحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وأكدت على المواطنين إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا هنا



طريقة التسجيل للحصول على اللقاح

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا في مصر، لاتاحة الموقع كل المعلومات المتاحة للحصول على اللقاح.

وأتاحت وزارة الصحة رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية بالفيديو:

أنواع لقاحات كورونا في مصر

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ؛ لاستخدام لقاح سينوفاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ليبلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 5 لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقًا للقاحات "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح أسترازنيكا AZD 1222.

وزارة الصحة قالت إن الفرق بين جرعتين لقاح كورونا الصيني سينوفارم 21 يومًا فقط ويتم خلالها المتابعة من خلال فريق طبي متخصص، خاصة لقاح استرازنيكا مؤكدة أن الفرق بين جرعتين 3 أشهر فقط، ويتم المتابعة أيضا على المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

فئات تحصل على لقاح كورونا بأولوية

حددت وزارة الصحة فئات عدة كأولوية للحصول على اللقاح، جاء في مقدمتهم الجيش الأبيض باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، إلى جانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبعد فترة من بدء تلقيح الأطباء وكافة الطواقم الطبية في المستشفيات، أعلنت الصحة عن البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية، كفئات آخرى جديدة ضمن الأولوية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

بالإضافة إلى أصحاب عمليات ذرع الكلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لتلك الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

وحدات صحية بالمستشفيات

وخصصت الوزارة، وحدة صحية داخل كل مستشفى لمساعدة المواطنين في إدخال بياناتهم حال تعثر التسجيل، مضيفة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا تستدعي الخوف وأعراضها بسيطة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم.

إضافة بياناتك بموقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، ضمن خطة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة، حيث بدأت إتاحة التسجيل على الموقع أمام المستفيدين، ونوهت الوزارة إلى أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على اللقاح، من بينها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، حيث يجب بالنسبة إليهم استشارة الطبيب أولا، أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي.



عناوين مراكز لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

كما أعلنت الوزارة عن أسماء وعناوين مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، موضحة أنها حددت الفئات التي تستحق تلقي اللقاح، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا.

ولمعرفة عناوين مراكز اللقاح ومواعيد العمل هنا.