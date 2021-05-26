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مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية: المصداقية والأمانة والسرعة تقطع الطريق أمام انتشار الشائعات

محمد جلال الريسي
محمد جلال الريسي مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية

أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجزء الأهم الذي يجب أن يبقى مرافقاً للصحفي ويشكل أساس عمله هو الأمانة والمصداقية في إيصال الكلمة للجمهور، مشيرا  إلى أن هناك من يتجاهل هذه القيم الأساسية بهدف إبراز نفسه فيرتكب خطأ فادحاً في نقل معلومات غير صحيحة وينسى أن الأصل في الرسالة الإعلامية هو نقل الحقيقة.

 

ملهمون

وأوضح الريسي، الذي حل ضيفاً على برنامج "ملهمون" في حلقته الثانية التي بثها مساء أمس (الثلاثاء) تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الصدق والأمانة يجب أن يقترنا بالسرعة، ويلفت إلى أن أهمية السرعة في نشر الأخبار تتجلى في قطع الطريق أمام انتشار المعلومات والأخبار الخاطئة أو الشائعات، كما يوضح أن الدراسة والحياة علمتاه أن يكون حريصاً على وضع خطط واضحة للعمل تسهم في إيصال الرسالة الإعلامية بالطريقة والوقت المناسبين.

 

وخلال سرده للبدايات الأولى لتكوين شخصيته والمواقف الكثيرة التي شهدتها مسيرته الإعلامية، أوضح الريسي أن في كل مرحلة يمر بها الإنسان في حياته وعمله هناك من يلهمه ويسهم في تكوين جزء من شخصيته، حيث توقف مطولاً عند دور الأسرة وخصوصاً الوالدين اللذين كان لهما دور كبير في تعليمه الصدق والأمانة والأخلاق الحسنة ويقول: "حرصت على إيصال رسالة الوالدين إلى أبنائي والناس الذين أعرفهم، لأنه من المهم جداً أن ينشأ الإنسان على الصدق والأمانة، فهذا يساعده على يكون أميناً في عمله وفي تعامله مع الناس وواثقاً من نفسه خلال إيصال رسالته في الحياة بكل شفافية".

 

ويستذكر الريسي بدايات حبه للإعلام عندما كان يسهم مع بعض زملائه في إنجاز صحيفة بسيطة في المدرسة، لتتطور الموهبة مع تشجيع الوالدين والأهل والأصدقاء عبر توثيق بعض المواقف للأسرة ولمدينته خورفكان بتنفيذ بعض البرامج من خلال كاميرا لتصوير مقاطع الفيديو أهداها له والده، ويشير إلى أنه بدأ في مرحلة الثانوية يكتب في الصحف بعض المقالات والآراء وهو ما دفعه إلى دراسة تخصص الإعلام دراسة أكاديمية. 

 

وبعد تناوله الكثير من المواقف التي شهدتها مسيرته الإعلامية وتمثيله لدولة الإمارات في المنصات الخارجية سواء من خلال عمله في المجلس الوطني للإعلام ووكالة الأنباء الإماراتية وحديثه عن إنجازات دولة الإمارات والعمل الصحفي فيها، يروي الريسي أن قصة ارتباطه بوكالة الأنباء الإماراتية بدأت منذ أن كان طالباً في جامعة الإمارات بتخصص الاتصال الجماهيري حيث كان أول بحث جامعي له حول هذه الوكالة. 

مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية وام الرسالة الإعلامية الشائعات والأخبار

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