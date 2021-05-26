ولادة استغرقت 7 ساعات .. طفل يزن 6 كيلو يثير حيرة الأطباء

تتعرض السيدات لحالات تعثر أثناء الولادة و يعتبر الأطباء ان هذه الحالات طبيعية و يمكن حدوثها لسبب أو لآخر ، فقد يكون السبب فيها إنقباضات الرحم أو إرتفاع الضغط أو لأسباب آخرى تظهر أثناء الولادة .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 28 عاما روت اغرب موقف تعرضت له في حياتها أثناء ولادتها طفلها الثاني .

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ذكرت السيدة أنها استغرقت 7 ساعات في ولادة طفلها الثاني يوم 25 من مايو الجاري، و علمت عقب الولادة أن السبب هو أن الجنين كان يزن 12 رطلا فيما يعادل 6 كيلو جرام .



ذهل الطبيب الذي كان مسئولا عن الحالة لأنه لم يتمكن بمفرده من إخراج الجنين من بطن والدته، و اضطر أحد الأطباء مساعدته في إخراج الجنين و تسبب في إثارة الجدل في الأوساط الطبية .



جدير بالذكر ان السيدة سبق لها ولادة طفلة منذ عامين و لكنها لم تتعثر أثناء ولادتها كولادتها لطفلها الثاني ، و أشارت الطفلة إلى أن شقيقها الصغير بالفعل كبير الحجم مختلفا عن بقية الأطفال .

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