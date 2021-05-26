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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة بـ الصحة العالمية:هذه خطورة السلالة الهندية والطريقة الوحيدة لمنع تحورات كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت الدكتور رنا الحجة مدير ادارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن السبب الرئيسي للتحورات في فيروس كورونا هو استمرار انتقال الفيروس وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.


وأضافت رنا الحجة في مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطريقة الوحيدة لمنع التحورات في الفيروس القضاء على انتقال الفيروس، متابعة أنه لابد من أخذ اللقاح لعمل مناعة لدى لمواطنين لوقف انتقال الفيروس.

وتابعت أنه نعمل على دراسة السلالة الجديدة من كورونا والتي ظهرت في الهند، مشيرة إلى انه لهذه السلالة عدة فصائل ولكنهم ليسوا بنفس خطورة الانتقال. 


وأكملت أن السبب في ظهورها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكل اللقاحات الموجودة في الوقت الحالي قادرة على التعامل مع التحورات وليس لدينا أي أدله أن اللقاحات الموجودة غير مؤثرة  في التحورات والفصائل الموجودة للفيروس. 


وأردفت أن نسبة فعالية اللقاح من الممكن أن تخف لكن اللقاحات فعالة في التعامل مع كورونا وتحوراتها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية السلالة الجديدة من كورونا كورونا ادارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية

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