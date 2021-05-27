"فورد" تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في المركبات الكهربائية بحلول 2025‎

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات، اليوم الأربعاء، عن خططها لاستثمار 30 مليار دولار أمريكي في المركبات الكهربائية بحلول 2025، كما توقعت أن تبلغ مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية أكثر من 40% بحلول 2030.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي في بيان صحفي -نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي- إن المبادرة الجديدة واسمها "فورد+" هي أكبر فرصة نمو للشركة منذ أن بدأ المؤسس هنري فورد في توسيع إنتاج وتطوير طراز "تي" من سيارات فورد.



وأضاف فورد أن الشركة تخطط أيضًا للاستثمار في تكنولوجيا البطاريات وبنيتها التحتية التي ستسمح لها بتصنيع بطارياتها، كما تتضمن الخطة إنشاء متنزه "فورد أيون" وهو مركز عالمي للبطاريات يضم أكثر من 150 خبيرًا في كيمياء البطاريات واختبارها وتصنيعها وإدارة إنتاجها، وهو ما من شأنه تعزيز عمر البطارية وتخفيض تكلفتها على المستهلكين.