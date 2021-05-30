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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو .. la Casa de Papel.. تفاصيل الجزء الخامس والأخير

صدى البلد

يُعرف مسلسل “la Casa de Papel” لا كاسا دي بابيل الإسباني الشهير باسم "بيت من ورق وبيت المال" وهو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لأربعة مواسم وكشفت شبكة نتفليكس العالمية عن موعد البرومو التشويقي للموسم الخامس والأخير.

 

5 la Casa de Papel

 

مسلسل la Casa de Papel سرقة وسطو إسباني من إنتاج ألكس بينا لشبكة أنتينا 3، وهو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لأربعة مواسم عُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 ولآخر مرة في 3 أبريل 2020.

مغامرات جديدة

مسلسل لا كاسا دي بابيل الإسباني

 

الموسم الخامس من مسلسل la Casa de Papel يتكون من 10 حلقات فقط  يتم عرض الموسم الخامس على جزءين الأول سيعرض في ٣ سبتمبر من العام الجاري والثاني في ٣ ديسمبر.

 

ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل الجزء الخامس والأخير من مسلسل 5 la Casa de Papel شاهد الفيديو جراف التالى..

 

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