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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تيمموا.. الدكتور مبروك عطية يوجه نصيحة لمرضى السكر بعد بتر إصبعه.. فيديو

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

رد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر على ثناء الإعلامي شريف عامر، الذى أكد أنه لم يتوان عن تلبية دعوته لتصوير حلقات التاكسي رغم مرضه قائلا:"لا أقول لأحد جاهد وأنا نايم على السرير، يجب أن أكون أول المجاهدين".

ووجه مبروك عطية خلال حواره مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" نصحية لمرضى السكر قائلا": اللى عنده سكر ما يستعملش المياه ابدا".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: الالتهاب الفطرى يؤدى إلى جرح والجرح يؤدى إلى غرغرينة والغرغرينة تؤدى إلى قطع أصبع كما بتر إصبعى أرجو ألا يبتر اصبع احد تيمموا ".

 

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